A Prefeitura de São José dos Campos está na fase final das obras de substituição da antiga ponte sobre o Rio do Peixe, com o objetivo de melhorar a segurança e as condições de acesso na região. A nova estrutura foi totalmente reconstruída e deve atender moradores, produtores e visitantes com mais eficiência.
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A intervenção ocorre no distrito de São Francisco Xavier, em um ponto estratégico localizado na travessa da capela do bairro. A nova ponte possui 15 metros de extensão e foi projetada para garantir mais estabilidade e acessibilidade no local.
Para aumentar a durabilidade da obra, foram utilizados materiais de alta resistência, entre eles oito longarinas de 18 metros e 210 vigas com cinco metros de comprimento.
De acordo com a Prefeitura, as equipes seguem trabalhando em ritmo acelerado para liberar o tráfego o quanto antes e reduzir os impactos para a população.
A obra integra o plano de zeladoria do município, que inclui ações contínuas de manutenção em pontes e estradas do distrito. A melhoria na infraestrutura contribui para deslocamentos mais seguros e também favorece o turismo e a qualidade de vida em São Francisco Xavier.