A Prefeitura de São José dos Campos está na fase final das obras de substituição da antiga ponte sobre o Rio do Peixe, com o objetivo de melhorar a segurança e as condições de acesso na região. A nova estrutura foi totalmente reconstruída e deve atender moradores, produtores e visitantes com mais eficiência.

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A intervenção ocorre no distrito de São Francisco Xavier, em um ponto estratégico localizado na travessa da capela do bairro. A nova ponte possui 15 metros de extensão e foi projetada para garantir mais estabilidade e acessibilidade no local.