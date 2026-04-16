A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (18) mais uma edição da Operação Casa Limpa, iniciativa voltada ao combate à dengue por meio da eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. A ação acontece das 7h às 12h, com recolhimento de materiais deixados pelos moradores em frente às residências.

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A mobilização atenderá bairros das regiões central e oeste da cidade. A orientação é para que a população descarte itens que possam acumular água, como latas, garrafas, pneus, baldes, lonas, vasos sanitários, tambores e piscinas desmontáveis. Já materiais como móveis, restos de construção e madeiras devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).