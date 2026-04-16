A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (18) mais uma edição da Operação Casa Limpa, iniciativa voltada ao combate à dengue por meio da eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. A ação acontece das 7h às 12h, com recolhimento de materiais deixados pelos moradores em frente às residências.
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A mobilização atenderá bairros das regiões central e oeste da cidade. A orientação é para que a população descarte itens que possam acumular água, como latas, garrafas, pneus, baldes, lonas, vasos sanitários, tambores e piscinas desmontáveis. Já materiais como móveis, restos de construção e madeiras devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Segundo a Prefeitura, somente nas 12 edições realizadas ao longo deste ano, mais de 9 toneladas de objetos foram recolhidas, contribuindo para a redução de focos do mosquito Aedes aegypti.
Na região central, a operação contempla bairros como Jardim Nova Esperança, Jardim Nova América, Jardim Nova Europa, Vila Abel, Jardim Esplanada I e II, Residencial Esplanada do Sol, Jardim Golfe, Vila Mascarenhas Ferraz, Reserva das Figueiras, Vila Santa Rita e Vila São Paulo, além do Condomínio Chácara dos Eucaliptos. Já na região oeste, serão atendidos Jardim Aquarius, Jardim Colinas, Jardim Alvorada, Jardim Altos do Esplanada, Bosque Imperial, Centro Empresarial Taquari, Reserva da Barra e Residencial Sunset Park.
Como parte das estratégias de enfrentamento à dengue, a Prefeitura também alterou o horário da nebulização costal, que passou a ser realizada no período da tarde, entre 14h e 20h30, para facilitar o acesso das equipes às residências. As ações são planejadas com base na Avaliação de Densidade Larvária (ADL), permitindo direcionar os esforços conforme a necessidade de cada região.
Além da Operação Casa Limpa, o município intensifica o combate à dengue com uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias para monitoramento em campo.
A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores, especialmente com a chegada do outono, mantendo reservatórios fechados, evitando o acúmulo de água em recipientes e permitindo a entrada dos agentes para inspeção. Em caso de dúvidas, os profissionais estão identificados com uniforme e crachá oficial.
Informações adicionais e denúncias de possíveis focos do mosquito podem ser feitas pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.