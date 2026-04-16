Maria dos Anjos Santos de Moraes, a 'Lia', morreu aos 72 anos nesta última quarta-feira (15), em Jacareí. E o sepultamento aconteceu nesta quinta (16), à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sempre de bem com a vida, Lia deixou muitas lições para quem fica. E, nas redes sociais, houve muita lamentação pela partida dela.