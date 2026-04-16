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LUTO

Lia, 69 anos, deixará saudades aos familiares no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria dos Anjos Santos de Moraes, a 'Lia'
Maria dos Anjos Santos de Moraes, a 'Lia'

Maria dos Anjos Santos de Moraes, a 'Lia', morreu aos 72 anos nesta última quarta-feira (15), em Jacareí. E o sepultamento aconteceu nesta quinta (16), à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Sempre de bem com a vida, Lia deixou muitas lições para quem fica. E, nas redes sociais, houve muita lamentação pela partida dela.

Rafaela Amaral foi uma delas. "Descansa em paz Lia, que Deus te receba de braços abertos", disse.

Angelita Lopes também lamentou. "Meus sentimentos Deus conforte o coração de vocês família e amigos descanse em Paz", escreveu.

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