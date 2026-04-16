Maria dos Anjos Santos de Moraes, a 'Lia', morreu aos 72 anos nesta última quarta-feira (15), em Jacareí. E o sepultamento aconteceu nesta quinta (16), à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Sempre de bem com a vida, Lia deixou muitas lições para quem fica. E, nas redes sociais, houve muita lamentação pela partida dela.
Rafaela Amaral foi uma delas. "Descansa em paz Lia, que Deus te receba de braços abertos", disse.
Angelita Lopes também lamentou. "Meus sentimentos Deus conforte o coração de vocês família e amigos descanse em Paz", escreveu.