A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (16), dois homens suspeitos de participação no assassinato do comerciante Vinícius Augusto dos Santos Moreira, de 31 anos, em Campos do Jordão.
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As prisões ocorreram durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes bairros do município, como Vila Santo Antônio e Vila Sodipe.
Durante as diligências, os policiais recolheram aparelhos celulares, anotações relacionadas ao tráfico de drogas e registros de possíveis empréstimos associados à prática de agiotagem.
Segundo a investigação, o crime pode ter sido motivado por dívidas que a vítima não teria quitado. Vinícius foi morto a tiros dentro da própria lanchonete, localizada no bairro Abernéssia, no dia 2 de abril. Após o ataque, os autores ainda teriam incendiado o corpo.
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento e que as equipes trabalham para localizar um quarto suspeito de envolvimento no caso.