A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (16), dois homens suspeitos de participação no assassinato do comerciante Vinícius Augusto dos Santos Moreira, de 31 anos, em Campos do Jordão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As prisões ocorreram durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes bairros do município, como Vila Santo Antônio e Vila Sodipe.