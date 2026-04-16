A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacareí realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra pessoas procuradas pela Justiça, principalmente por dívida de pensão alimentícia.

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Durante a ação, cinco pessoas foram detidas. Entre os presos, está também um homem condenado por tráfico de drogas.