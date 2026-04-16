A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacareí realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra pessoas procuradas pela Justiça, principalmente por dívida de pensão alimentícia.
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Durante a ação, cinco pessoas foram detidas. Entre os presos, está também um homem condenado por tráfico de drogas.
Após as prisões, os detidos foram encaminhados ao centro de triagem da cadeia pública, onde permanecem à disposição da Justiça.
A operação integra as ações da Polícia Civil voltadas ao cumprimento de decisões judiciais e à localização de pessoas com pendências legais.