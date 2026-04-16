18 de abril de 2026
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LUTO

Adeus, dona Maria; aos 69 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria das Graças Alves de Souza, 69 anos
Maria das Graças Alves de Souza, 69 anos

Maria das Graças Alves de Souza, 69 anos, morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (15). Ela foi sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Muito querida, dona Maria deixará saudades entre os amigos e familiares. Nas redes sociais, o clima era de comoção e desejo de força.

Nice Rodrigues lamentou muito. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos neste momento tão difícil qui Deus conforte os corações de todos", escreveu.

Maria Goncalves também não escondeu a tristeza e deseljou forças. "Meus sentimentos à família e amigos descanse em paz", disse.

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