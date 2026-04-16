Maria das Graças Alves de Souza, 69 anos, morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (15). Ela foi sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Muito querida, dona Maria deixará saudades entre os amigos e familiares. Nas redes sociais, o clima era de comoção e desejo de força.