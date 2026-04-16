Um policial militar matou o próprio irmão durante uma briga e, em seguida, tirou a própria vida na noite desta quarta-feira (15). O caso gerou comoção e será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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O episódio foi registrado em Euclides da Cunha, no interior da Bahia. De acordo com as informações iniciais, o cabo Henrique, que atuava no CICOM (Centro Integrado de Comunicações), se envolveu em um desentendimento com o familiar.