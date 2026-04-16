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CRIME

PM é encontrado sem vida após matar irmão

Por Da Redação | Euclides da Cunha (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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PM é encontrado sem vida após matar irmão
PM é encontrado sem vida após matar irmão

Um policial militar matou o próprio irmão durante uma briga e, em seguida, tirou a própria vida na noite desta quarta-feira (15). O caso gerou comoção e será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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O episódio foi registrado em Euclides da Cunha, no interior da Bahia. De acordo com as informações iniciais, o cabo Henrique, que atuava no CICOM (Centro Integrado de Comunicações), se envolveu em um desentendimento com o familiar.

Durante o conflito, o policial efetuou disparos contra o irmão, que não resistiu aos ferimentos. Na sequência, ele cometeu suicídio. As motivações da discussão ainda não foram esclarecidas.

Equipes policiais foram acionadas e deram início aos procedimentos de investigação. O caso mobilizou moradores e teve ampla repercussão na cidade.

A ocorrência também reacende discussões sobre conflitos familiares, violência doméstica e a importância de atenção à saúde mental, especialmente em situações de alta pressão.

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