A morte de um homem durante um passeio a uma cachoeira, inicialmente tratada como afogamento acidental, passou a ser investigada como possível crime premeditado. Contradições em depoimentos e comportamentos considerados suspeitos levantaram a hipótese de uma emboscada, levando a Polícia Civil a aprofundar as apurações.

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O caso ocorreu na Cachoeira do Josué, em Brazlândia, no Distrito Federal. Nesta quinta-feira (16), equipes da 18ª Delegacia de Polícia cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Corumbá de Goiás, Ceilândia e na região do Assentamento 26 de Setembro. A investigação apura a morte registrada em 7 de dezembro de 2025.