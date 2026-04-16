A morte de um homem durante um passeio a uma cachoeira, inicialmente tratada como afogamento acidental, passou a ser investigada como possível crime premeditado. Contradições em depoimentos e comportamentos considerados suspeitos levantaram a hipótese de uma emboscada, levando a Polícia Civil a aprofundar as apurações.
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O caso ocorreu na Cachoeira do Josué, em Brazlândia, no Distrito Federal. Nesta quinta-feira (16), equipes da 18ª Delegacia de Polícia cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Corumbá de Goiás, Ceilândia e na região do Assentamento 26 de Setembro. A investigação apura a morte registrada em 7 de dezembro de 2025.
Inicialmente, a versão apresentada por pessoas que estavam com a vítima, incluindo a namorada, apontava para um afogamento após o homem entrar na água por conta própria. No entanto, ao longo das diligências, a polícia identificou inconsistências nos relatos.
Diante das suspeitas, além da companheira da vítima, outra mulher e dois adolescentes passaram a ser investigados. No caso dos menores, a apuração está sob responsabilidade da Delegacia da Criança e do Adolescente II.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes buscaram apreender materiais que possam contribuir para o esclarecimento do caso, com foco principalmente em aparelhos eletrônicos, como celulares.
A expectativa dos investigadores é que mensagens e registros armazenados ajudem a reconstituir a dinâmica dos fatos e indiquem se houve participação de terceiros na morte.