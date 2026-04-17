A fábrica da Volkswagen de Taubaté recebeu investimento de R$ 531 milhões, em equipamentos e modernização de processos, para produzir o SUV Tera, veículo que alcançou a marca de 100 mil unidades produzidas.

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O valor é parte dos investimentos de R$ 20 bilhões que a Volkswagen está fazendo na América do Sul, sendo R$ 16 bilhões no Brasil até 2028. O atual ciclo de investimentos inclui o lançamento de 17 novos carros para o Brasil, dos quais nove já foram lançados, entre eles o Tera.