A fábrica da Volkswagen de Taubaté recebeu investimento de R$ 531 milhões, em equipamentos e modernização de processos, para produzir o SUV Tera, veículo que alcançou a marca de 100 mil unidades produzidas.
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O valor é parte dos investimentos de R$ 20 bilhões que a Volkswagen está fazendo na América do Sul, sendo R$ 16 bilhões no Brasil até 2028. O atual ciclo de investimentos inclui o lançamento de 17 novos carros para o Brasil, dos quais nove já foram lançados, entre eles o Tera.
Lançado oficialmente no final de maio de 2025, o SUV Tera tornou-se líder de vendas no Brasil em março, com quase 8.000 unidades emplacadas, e modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil em 2026 – 9.875 unidades embarcadas no primeiro trimestre.
Desde julho de 2025, quando tiveram início as exportações do Tera, até março de 2026, já foram embarcadas 35.638 unidades do modelo para 18 países.
100% brasileiro
O carro é considerado 100% brasileiro. O modelo foi desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil. A fabricação do veículo em Taubaté gerou mais de 2.800 empregos, sendo 260 diretos na produção (40% de mulheres contratadas) e 2.600 indiretos na cadeia de fornecedores.
“O Tera é o mais novo protagonista da fábrica de ícones da Volkswagen do Brasil, em Taubaté, que completou 50 anos de estrada. Referência global em produtividade e eficiência, a fábrica já produziu modelos que revolucionaram o mercado e marcaram gerações, entre os quais Gol, Passat, Voyage, Parati e up!. Agora, o SUV Tera reforça a potência de Taubaté, que também produz o Polo e Polo Track”, disse Vilque Rojas, diretor da fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté, que superou a marca de 8 milhões de veículos produzidos.
“Esses fenômenos de vendas são resultado de um trabalho feito com a mais alta qualidade, tecnologia, inovação em processos produtivos e a paixão do nosso time”, afirmou o executivo.
Cadeia de fornecedores
Com 80% de peças nacionais, segundo a Volks, o Tera conta com 241 fornecedores, dos quais mais de 230 são empresas com operações no Brasil, sendo 21 do Vale do Paraíba.
Em 2026, o Tera demandará R$ 6,5 bilhões em compras de peças, valor que representa 22,6% do total de compras de peças previsto para a Volkswagen do Brasil neste ano – R$ 28,66 bilhões.
Segunda maior unidade da Volkswagen do Brasil, Taubaté é responsável por mais de 30% dos 26,4 milhões de veículos já fabricados pela empresa no país.
Investimentos em Taubaté
Para produzir o Tera, a fábrica de Taubaté recebeu inovações em todas as etapas de produção e logística. A Estamparia, área onde as chapas de aço são transformadas em peças automotivas, contou com aumento de 80,6% na quantidade de ferramentas.
Com as 158 novas ferramentas que chegaram para o Tera, agora a fábrica conta com 354. A área também recebeu um novo GOM (equipamento de medição automática de peças), entre outras inovações.
A Armação, onde as peças de aço são soldadas e transformadas na carroceria, contou com aumento de 81% em equipamentos, sendo 347 novos robôs (totalizando agora 875), 227 novas pistolas de solda (totalizando 514), 120 novas pinças (total de 268), entre outros.
A Pintura de Taubaté também faz parte de um dos maiores projetos de sustentabilidade da empresa: a Volkswagen do Brasil é pioneira no setor automotivo a usar biometano em sua matriz energética. O fornecimento de biometano teve início em 2024 para as fábricas Anchieta e Taubaté, que recebem aproximadamente 1,35 milhões de m³ de biometano por ano.
O volume de biometano é destinado principalmente ao processo produtivo da Pintura de carrocerias das duas fábricas, permitindo redução de até 99% nas emissões de CO2 nesse processo, se comparado à alternativa fóssil.
A Montagem Final da fábrica de Taubaté teve aumento de capacidade e de automatização de processos. Recebeu novos equipamentos, incluindo upgrade para recursos ADAS (Advanced Driver Assistance System) e comissionamento eletrônico, melhorias no sistema doorless e montagem automática de molas nas rodas traseiras, aumentando ainda mais a capacidade e qualidade do processo.
A Logística da unidade teve aumento de 51% em peças. São 1.825 novas peças para o SUV Tera, totalizando agora 5.385 itens movimentados na área da fábrica. Com a chegada do Novo Tera, são 65 caminhões a mais por dia, totalizando agora uma movimentação diária de 345 caminhões na unidade de Taubaté. A Fábrica Piloto, uma área de relevância em novos projetos, também recebeu investimentos em infraestrutura.
A fábrica de Taubaté tem 3,700 milhões de m² de área total, sendo 392 mil m² de área construída. Durante 42 anos, a unidade produziu o best-seller VW Gol, líder de vendas no Brasil por 27 anos.