O Tribunal de Justiça adiou, pela segunda vez, a conclusão do julgamento da ação em que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) pede que seja declarado inconstitucional um dos trechos da lei municipal de Taubaté que criou o Simube (Sistema Municipal de Bolsas de Estudo). Assim como já havia ocorrido na sessão de 1º de abril, houve um pedido de vista (mais tempo para análise) nessa quarta-feira (15). Com isso, o término da votação deve ocorrer no próximo dia 29.

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A ação foi proposta em novembro do ano passado pela PGJ, que representa o Ministério Público perante o TJ. O trecho questionado estabelece como critério para ser contemplado no programa que o aluno more em Taubaté há, no mínimo, cinco anos. Para a PGJ, essa exigência ofende os princípios da impessoalidade, razoabilidade e igualdade, além de criar distinção desarrazoada entre brasileiros em razão da origem.