O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (16) a liberação de R$ 42,9 milhões para investimentos no setor de turismo em 24 cidades da região administrativa do Vale do Paraíba.

Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura turística em estâncias e MITs (Municípios de Interesse Turístico), com foco na atração de visitantes e no fortalecimento da economia local.

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