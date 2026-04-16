O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (16) a liberação de R$ 42,9 milhões para investimentos no setor de turismo em 24 cidades da região administrativa do Vale do Paraíba.
Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura turística em estâncias e MITs (Municípios de Interesse Turístico), com foco na atração de visitantes e no fortalecimento da economia local.
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Pacote
O anúncio regional integra um pacote estadual de R$ 276,6 milhões em convênios firmados com 214 municípios turísticos paulistas. Segundo o governo estadual, os valores serão usados em projetos voltados à melhoria da estrutura urbana e turística das cidades contempladas.
No total, 78 Estâncias Turísticas do estado receberão R$ 2,5 milhões cada. Já os 136 Municípios de Interesse Turístico terão repasse individual de R$ 600 mil.
Esses locais são classificados pelo governo estadual de acordo com critérios técnicos ligados à vocação turística, infraestrutura, atrativos e capacidade de receber visitantes.
As Estâncias Turísticas formam a principal categoria entre os municípios turísticos paulistas e, por isso, recebem maior volume de investimentos do estado. Já os Municípios de Interesse Turístico são cidades reconhecidas pelo potencial de crescimento no setor e também aptas a receber recursos públicos para obras estruturais.
Cidades
Entre os principais atrativos do Vale do Paraíba estão o Santuário Nacional de Aparecida, considerado o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina, o Parque Estadual de Campos do Jordão, destino tradicional de inverno, além das praias e áreas naturais do Litoral Norte paulista.
Na região, serão beneficiadas 16 estâncias turísticas, entre elas Aparecida, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Ilhabela, Paraibuna, São Bento do Sapucaí, São Sebastião, Ubatuba, São Luiz do Paraitinga e Tremembé. Também estão incluídos oito Municípios de Interesse Turístico: Areias, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Igaratá, Jacareí, Lavrinhas, Monteiro Lobato e Queluz.
Os repasses serão destinados a obras e melhorias em praças temáticas, mirantes, centros de atendimento ao turista, revitalização de orlas e áreas públicas, construção de ciclovias, trilhas ecológicas, sinalização turística e requalificação de espaços urbanos ligados ao setor.
A expectativa do governo é que as obras aumentem o fluxo de visitantes e gerem impacto positivo em setores como hotelaria, comércio, gastronomia e serviços.
Incentivo
A política de incentivo ao turismo em São Paulo começou ainda na década de 1940, quando cidades com forte vocação turística passaram a receber apoio oficial do Estado. Em 2015, o modelo foi ampliado, permitindo que mais municípios fossem contemplados.
Atualmente, São Paulo conta com 78 Estâncias Turísticas e 136 MITs habilitados para receber verbas estaduais. Outros 70 municípios foram reconhecidos pela Assembleia Legislativa em agosto de 2025 e poderão disputar recursos após o próximo ranqueamento previsto para 2027.