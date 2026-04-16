O São José Futsal recebe o Santo André na noite desta sexta-feira (17), no ginásio de Altos de Santana, a partir das 20h, pela terceira rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal). A partida terá entrada gratuita aos torcedores.
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Agora, o time comandado pelo técnico Gabriel Oliveira faz o primeiro jogo em casa pela competição nacional. E já entra em quadra altamente pressionado a reagir.
Afinal de contas, os joseenses perderam os dois primeiros jogos, ambos fora de casa. Depois de levar 4 a 1 do Atlântico (RS), em Erechim, levou mais 3 a 0 do Pato, em Pato Branco (PR).
Por sua vez, o rival de logo mais tem 50% de aproveitamento, com derrota por 4 a 0 na estreia para o Praia Clube, em Uberlândia, e vitória por 3 a 1 sobre o Atlântico, em casa, na rodada anterior.
Neste ano, com 16 times na disputa, os dois últimos colocados caem para a divisão de acesso, enquanto o 14º colocado ainda disputa uma repescagem com o terceiro colocado da LNF Silver, uma espécie de segunda divisão recém-criada. Por isso, o São José sabe que precisa reagir para evitar uma inédita degola no cenário nacional.