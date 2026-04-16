O São José Futsal recebe o Santo André na noite desta sexta-feira (17), no ginásio de Altos de Santana, a partir das 20h, pela terceira rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal). A partida terá entrada gratuita aos torcedores.

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Agora, o time comandado pelo técnico Gabriel Oliveira faz o primeiro jogo em casa pela competição nacional. E já entra em quadra altamente pressionado a reagir.