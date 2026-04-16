No Vale do Paraíba, 446 estudantes garantiram aprovação no Provão Paulista Seriado para ingresso no segundo semestre de 2026. Os candidatos terminaram o Ensino Médio em 2025 e pertencem a 175 turmas de escolas da região.

Com a primeira chamada já encerrada, a atenção agora se volta para a divulgação da segunda lista de convocados, marcada para o dia 22 de abril, quando serão ofertadas as vagas remanescentes após a etapa inicial de matrículas.

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Aprovados e cursos