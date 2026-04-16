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ENSINO SUPERIOR

446 alunos do Vale do Paraíba são aprovados no Provão Paulista

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência SP
Imagem ilustrativa
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No Vale do Paraíba, 446 estudantes garantiram aprovação no Provão Paulista Seriado para ingresso no segundo semestre de 2026. Os candidatos terminaram o Ensino Médio em 2025 e pertencem a 175 turmas de escolas da região.

Com a primeira chamada já encerrada, a atenção agora se volta para a divulgação da segunda lista de convocados, marcada para o dia 22 de abril, quando serão ofertadas as vagas remanescentes após a etapa inicial de matrículas.

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Aprovados e cursos

O resultado da primeira convocação está disponível no site oficial do programa: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

A próxima chamada pode incluir estudantes que aguardam por uma vaga nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Todas as oportunidades são gratuitas. Além disso, o Provão Paulista funciona como forma de ingresso em instituições públicas como Fatecs, Univesp, USP, Unesp e Unicamp.

Quem pode participar

O programa é direcionado a alunos da rede pública de ensino, incluindo escolas estaduais de São Paulo, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), redes municipais e demais sistemas públicos do país.

Criado para ampliar o acesso ao ensino superior, o Provão Paulista Seriado aproxima estudantes do Ensino Médio público das principais universidades e faculdades públicas paulistas.

Desde o lançamento, o programa já soma 46 mil vagas oferecidas em cursos superiores gratuitos no estado.

Próximas chamadas 

  • Segunda chamada: 22 de abril
    Matrículas: 23 e 24 de abril
  • Terceira chamada: 4 de maio
    Matrículas: 5 e 6 de maio

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