No Vale do Paraíba, 446 estudantes garantiram aprovação no Provão Paulista Seriado para ingresso no segundo semestre de 2026. Os candidatos terminaram o Ensino Médio em 2025 e pertencem a 175 turmas de escolas da região.
Com a primeira chamada já encerrada, a atenção agora se volta para a divulgação da segunda lista de convocados, marcada para o dia 22 de abril, quando serão ofertadas as vagas remanescentes após a etapa inicial de matrículas.
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Aprovados e cursos
O resultado da primeira convocação está disponível no site oficial do programa: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.
A próxima chamada pode incluir estudantes que aguardam por uma vaga nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).
Todas as oportunidades são gratuitas. Além disso, o Provão Paulista funciona como forma de ingresso em instituições públicas como Fatecs, Univesp, USP, Unesp e Unicamp.
Quem pode participar
O programa é direcionado a alunos da rede pública de ensino, incluindo escolas estaduais de São Paulo, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), redes municipais e demais sistemas públicos do país.
Criado para ampliar o acesso ao ensino superior, o Provão Paulista Seriado aproxima estudantes do Ensino Médio público das principais universidades e faculdades públicas paulistas.
Desde o lançamento, o programa já soma 46 mil vagas oferecidas em cursos superiores gratuitos no estado.
Próximas chamadas
- Segunda chamada: 22 de abril
Matrículas: 23 e 24 de abril
- Terceira chamada: 4 de maio
Matrículas: 5 e 6 de maio