Carinhosamente chamada de “Lu”, a educadora Luciana Danielli morreu aos 48 anos e deixa um legado de amor à profissão e alegria no trato com alunos e colegas. A rede de ensino de Caraguatatuba prestou homenagens à professora.

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A rede municipal está de luto com a morte da educadora, ocorrida no domingo (12). Lu era diretora do CEI/EMEI “Santina Nardi Marques” e deixa um legado marcado por dedicação, alegria e compromisso com a educação.