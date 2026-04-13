Carinhosamente chamada de “Lu”, a educadora Luciana Danielli morreu aos 48 anos e deixa um legado de amor à profissão e alegria no trato com alunos e colegas. A rede de ensino de Caraguatatuba prestou homenagens à professora.
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A rede municipal está de luto com a morte da educadora, ocorrida no domingo (12). Lu era diretora do CEI/EMEI “Santina Nardi Marques” e deixa um legado marcado por dedicação, alegria e compromisso com a educação.
A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação, que destacou, em nota oficial, a trajetória da gestora. Segundo o comunicado, Luciana era reconhecida pelo cuidado com alunos, colegas e toda a comunidade escolar.
Referência na educação
Ainda de acordo com a secretaria, a educadora foi “mais do que uma gestora, um alicerce e inspiração para todos”, sendo lembrada pela atuação comprometida com a formação de crianças e pelo ambiente acolhedor que promovia na escola.
Colegas de trabalho e moradores também manifestaram pesar nas redes sociais, destacando o impacto positivo da educadora ao longo dos anos. “Ela fazia a diferença na vida de todos ao redor”, escreveu uma internauta.
Comoção e despedida
O velório ocorreu nesta segunda-feira (13), com sepultamento às 11h, no Cemitério Municipal Recanto das Flores, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.
A morte de Luciana Danielli gerou forte comoção na cidade, especialmente entre profissionais da educação, alunos e familiares que conviveram com seu trabalho.