14 de abril de 2026
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CARAGUATATUBA

Descanse em paz, Lu: educadora deixa lição de amor no Vale

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Carinhosamente chamada de “Lu”, a educadora Luciana Danielli morreu aos 48 anos e deixa um legado de amor à profissão e alegria no trato com alunos e colegas. A rede de ensino de Caraguatatuba prestou homenagens à professora.

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A rede municipal está de luto com a morte da educadora, ocorrida no domingo (12). Lu era diretora do CEI/EMEI “Santina Nardi Marques” e deixa um legado marcado por dedicação, alegria e compromisso com a educação.

A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação, que destacou, em nota oficial, a trajetória da gestora. Segundo o comunicado, Luciana era reconhecida pelo cuidado com alunos, colegas e toda a comunidade escolar.

Referência na educação

Ainda de acordo com a secretaria, a educadora foi “mais do que uma gestora, um alicerce e inspiração para todos”, sendo lembrada pela atuação comprometida com a formação de crianças e pelo ambiente acolhedor que promovia na escola.

Colegas de trabalho e moradores também manifestaram pesar nas redes sociais, destacando o impacto positivo da educadora ao longo dos anos. “Ela fazia a diferença na vida de todos ao redor”, escreveu uma internauta.

Comoção e despedida

O velório ocorreu nesta segunda-feira (13), com sepultamento às 11h, no Cemitério Municipal Recanto das Flores, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.

A morte de Luciana Danielli gerou forte comoção na cidade, especialmente entre profissionais da educação, alunos e familiares que conviveram com seu trabalho.

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