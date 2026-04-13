O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a instalação de um novo PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no bairro do Campo dos Alemães, na região sul da cidade, é um compromisso que ele assumiu há um ano.
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“Eu me comprometi há um ano, quando fechei o PEV do União. A sequência era fechar o PEV do Campo dos Alemães. Quando eu fechei o do União, já falei que eu ia fechar o do Campo dos Alemães também”, afirmou Anderson durante encontro de prefeitos em Campos do Jordão, em 1º de abril.
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O PEV do Campo dos Alemães será fechado após sucessivas reclamações de moradores sobre acúmulo de lixo, descarte irregular e aumento da população em situação de rua no entorno.
“O local onde ele fica [PEV do Campo dos Alemães] é um pouco ermo, o que acaba contribuindo para que se tenham muitos usuários de drogas, pessoal que fica também ao entorno do PEV, pegando principalmente os materiais inservíveis”, disse o prefeito.
Início da instalação do novo PEV
Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura anunciou o início da instalação do novo PEV, que ocupa área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, na confluência das ruas Galdêncio Martins Neto e dos Sindicalistas.
Segundo a administração, o espaço foi planejado para receber diversos tipos de resíduos, garantindo a destinação ambiental correta e combatendo o descarte irregular em vias públicas.
Com um conceito modular, o projeto permite flexibilidade operacional e futura expansão. O novo PEV também promoverá a educação ambiental, incentivando o descarte consciente de materiais recicláveis e volumosos. Atualmente, São José dos Campos conta com 15 PEVs que, juntos, já somam mais de 200 mil atendimentos.
“A gente tem uma área já preparada e as obras começam nesses próximos dias, que é o novo PEV, que está lá no Colonial, próximo da nossa regional”, disse Anderson.
Requalificação da área do antigo PEV
No atual PEV do Campo dos Alemães, que está sendo desativado, Anderson disse que a Prefeitura vai requalificar a área.
“A gente consegue adequar melhor onde hoje é o PEV, a gente requalifica toda aquela área, seja desde o Senhorinha, da Praça Monsenhor, como também de onde está o PEV hoje, a gente faz a demolição, retira o PEV e faz toda a requalificação daquela área ali”, disse Anderson.
Entre os novos equipamentos, Anderson disse que haverá uma praça e, no terreno do atual PEV do Campo dos Alemães, a proposta é construir casas para o programa de habitação.
“Essa é uma área que eu pretendo construir algumas casas, uma área super nobre. Já tem infraestrutura do ponto de vista de escola, transporte público, unidade de saúde. Então, a requalificação seria essa: praça, mas também com as unidades habitacionais”, completou.