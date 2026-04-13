O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a instalação de um novo PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no bairro do Campo dos Alemães, na região sul da cidade, é um compromisso que ele assumiu há um ano.

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“Eu me comprometi há um ano, quando fechei o PEV do União. A sequência era fechar o PEV do Campo dos Alemães. Quando eu fechei o do União, já falei que eu ia fechar o do Campo dos Alemães também”, afirmou Anderson durante encontro de prefeitos em Campos do Jordão, em 1º de abril.