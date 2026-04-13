Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta dentro de casa após marcar um encontro pela internet em Sinop. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (9), no bairro Jardim Primaveras, e é investigado pela polícia.

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Familiares de Raissa Pereira da Silva estranharam o desaparecimento após não conseguirem contato com a jovem.