Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta dentro de casa após marcar um encontro pela internet em Sinop. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (9), no bairro Jardim Primaveras, e é investigado pela polícia.
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Familiares de Raissa Pereira da Silva estranharam o desaparecimento após não conseguirem contato com a jovem.
Diante da situação, uma prima decidiu verificar as câmeras de segurança da residência e identificou uma movimentação suspeita: um homem entra no imóvel e, algum tempo depois, deixa o local. Após isso, Raissa não foi mais vista.
Preocupada, a familiar acionou a Polícia Militar de Mato Grosso. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a jovem já sem vida, deitada na cama, com uma toalha enrolada no pescoço.
Imagens ajudam a identificar suspeito
As imagens registradas mostram o momento em que a vítima abre a porta para o homem. Em seguida, ele aparece deixando um dos cômodos da casa e saindo do imóvel.
A polícia identificou o principal suspeito como Rafael Pendolski. Segundo as investigações, ele teria conhecido a vítima pela internet antes do encontro.
O caso está sendo apurado pela Polícia Civil de Mato Grosso, que trabalha para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.