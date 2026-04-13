Membros da Frente Ambientalista do Vale do Paraíba ingressaram com uma representação no Ministério Público de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Urbanismo de São José dos Campos, questionando a instalação de um data center na cidade.

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O grupo pede apuração de potenciais irregularidades ambientais e urbanísticas e ato de improbidade administrativa referente a procedimentos públicos para a instalação do empreendimento.