Uma jovem cantora gospel morreu após um grave acidente em um parque de diversões instalado no centro de Itabirito (MG), na noite de sábado (11). A vítima, identificada como Carolina Beatriz, estava em um brinquedo quando parte da estrutura cedeu durante o funcionamento.
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Segundo relatos de testemunhas, o equipamento conhecido como “minhocão” apresentou falha e chegou a se deformar, atingindo a jovem. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da brigada municipal foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi confirmado pouco depois. Outras quatro pessoas ficaram feridas, com lesões leves e moderadas, e foram socorridas.
A Polícia Militar de Minas Gerais atendeu a ocorrência, e a Polícia Civil de Minas Gerais já iniciou a investigação para apurar as causas do acidente. A perícia técnica trabalha para esclarecer o que provocou o colapso da estrutura.
Comoção nas redes sociais
Carolina Beatriz era conhecida na região pela atuação na música cristã e acumulava seguidores nas redes sociais. A morte precoce gerou forte comoção entre amigos, familiares e fiéis.
Mensagens de despedida destacam o talento, a fé e a dedicação da jovem. “Uma perda irreparável”, escreveu uma internauta. O caso segue sob investigação.