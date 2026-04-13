14 de abril de 2026
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MORTE TRÁGICA

VÍDEO: Cantora gospel morre após acidente em parque de diversão

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma jovem cantora gospel morreu após um grave acidente em um parque de diversões instalado no centro de Itabirito (MG), na noite de sábado (11). A vítima, identificada como Carolina Beatriz, estava em um brinquedo quando parte da estrutura cedeu durante o funcionamento.

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Segundo relatos de testemunhas, o equipamento conhecido como “minhocão” apresentou falha e chegou a se deformar, atingindo a jovem. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da brigada municipal foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi confirmado pouco depois. Outras quatro pessoas ficaram feridas, com lesões leves e moderadas, e foram socorridas.

A Polícia Militar de Minas Gerais atendeu a ocorrência, e a Polícia Civil de Minas Gerais já iniciou a investigação para apurar as causas do acidente. A perícia técnica trabalha para esclarecer o que provocou o colapso da estrutura.

Comoção nas redes sociais

Carolina Beatriz era conhecida na região pela atuação na música cristã e acumulava seguidores nas redes sociais. A morte precoce gerou forte comoção entre amigos, familiares e fiéis.

Mensagens de despedida destacam o talento, a fé e a dedicação da jovem. “Uma perda irreparável”, escreveu uma internauta. O caso segue sob investigação.

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