Uma jovem cantora gospel morreu após um grave acidente em um parque de diversões instalado no centro de Itabirito (MG), na noite de sábado (11). A vítima, identificada como Carolina Beatriz, estava em um brinquedo quando parte da estrutura cedeu durante o funcionamento.

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Segundo relatos de testemunhas, o equipamento conhecido como “minhocão” apresentou falha e chegou a se deformar, atingindo a jovem. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local.