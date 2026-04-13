Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) entraram em greve na manhã desta segunda-feira (13), em São José dos Campos.

Segundo a empresa, funcionários que não aderiram ao movimento estão sendo impedidos de trabalhar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Irresponsabilidade