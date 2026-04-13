Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) entraram em greve na manhã desta segunda-feira (13), em São José dos Campos.
Segundo a empresa, funcionários que não aderiram ao movimento estão sendo impedidos de trabalhar.
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Irresponsabilidade
A Urbam classificou a greve como “irresponsável” e afirmou não compactuar com ações que prejudiquem a população.
Apesar de aprovada em assembleia por maioria, há colaboradores que não aderiram ao movimento e, de acordo com a companhia, estão sendo impedidos de continuar atuando pelos demais. Estes reivindicam progressão salarial, nova escala de folgas e melhorias no convênio médico.
Sem acordo
Para reduzir os efeitos e evitar o acúmulo de resíduos pela cidade, a empresa afirma que colocou em prática um plano de contingência.
Sem acordo até o momento, a paralisação segue por tempo indeterminado e deve continuar afetando os serviços urbanos nos próximos dias.
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