14 de abril de 2026
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GREVE

Grevistas impedem atuação de trabalhadores, diz Urbam

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Manifestações ocorrem em frente à sede da empresa, em São José dos Campos
Manifestações ocorrem em frente à sede da empresa, em São José dos Campos

Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) entraram em greve na manhã desta segunda-feira (13), em São José dos Campos.

Segundo a empresa, funcionários que não aderiram ao movimento estão sendo impedidos de trabalhar.

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Irresponsabilidade

A Urbam classificou a greve como “irresponsável” e afirmou não compactuar com ações que prejudiquem a população.

Apesar de aprovada em assembleia por maioria, há colaboradores que não aderiram ao movimento e, de acordo com a companhia, estão sendo impedidos de continuar atuando pelos demais. Estes reivindicam progressão salarial, nova escala de folgas e melhorias no convênio médico.

Sem acordo

Para reduzir os efeitos e evitar o acúmulo de resíduos pela cidade, a empresa afirma que colocou em prática um plano de contingência.

Sem acordo até o momento, a paralisação segue por tempo indeterminado e deve continuar afetando os serviços urbanos nos próximos dias.

Leia mais: Trabalhadores da Urbam entram em greve em SJC

Leia mais: SJC: Urbam diz que greve é irresponsável e adotará medidas legais


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