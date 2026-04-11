Uma denúncia de violência doméstica resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de drogas em uma residência em São José do Barreiro. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia da cidade.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a delegacia e relatou um histórico contínuo de violência doméstica ao longo de aproximadamente cinco anos de convivência em união estável. Segundo o relato, ela era submetida a agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais, além de constantes ameaças e humilhações.
Ainda segundo a denúncia, o agressor, que não possuía ocupação lícita e era usuário de drogas, obrigava a vítima a pagar dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes e a entregar praticamente todo o seu salário. A mulher relatou também episódios de agressões físicas, como tapas e chutes, além de situações em que precisou se refugiar em um banheiro para evitar novas agressões.
Durante o atendimento, a vítima informou aos policiais que o suspeito mantinha drogas armazenadas na residência para comercialização. Com autorização e acompanhamento da vítima, os policiais realizaram diligência no imóvel, onde localizaram 20 microcápsulas contendo substância aparentando ser cocaína, totalizando 54,37 gramas, além de R$ 42 em dinheiro, uma bolsa tiracolo marrom e uma sacola verde, objetos utilizados para ocultar e transportar os entorpecentes.
O homem foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, injúria, violência psicológica contra a mulher e tráfico de drogas. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima. Segundo a polícia, o suspeito já era conhecido dos meios policiais e havia sido preso anteriormente por porte de munição. A ocorrência foi registrada e o caso seguirá sob investigação para completa apuração dos fatos.