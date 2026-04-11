Uma denúncia de violência doméstica resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de drogas em uma residência em São José do Barreiro. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a delegacia e relatou um histórico contínuo de violência doméstica ao longo de aproximadamente cinco anos de convivência em união estável. Segundo o relato, ela era submetida a agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais, além de constantes ameaças e humilhações.