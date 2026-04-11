A morte de Márcio Gonçalves Dias, conhecido como “Pardal”, morador na Vila Expedicionários, em Cruzeiro, deverá ser investigada pela Polícia Civil. Conhecido entre os frequentadores da Secretaria de Assistência Social do município, Márcio teria sido vítima de agressão e sofreu graves ferimentos na região da cabeça.

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Ele foi socorrido e permaneceu internado por cerca de cinco dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu às complicações e faleceu na nessa sexta-feira (10).