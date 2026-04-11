A morte de Márcio Gonçalves Dias, conhecido como “Pardal”, morador na Vila Expedicionários, em Cruzeiro, deverá ser investigada pela Polícia Civil. Conhecido entre os frequentadores da Secretaria de Assistência Social do município, Márcio teria sido vítima de agressão e sofreu graves ferimentos na região da cabeça.
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Ele foi socorrido e permaneceu internado por cerca de cinco dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu às complicações e faleceu na nessa sexta-feira (10).
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos necessários e, posteriormente, velado na Funerária Santa Clara. O sepultamento ocorreu no Cemitério Santa Cruz, também em Cruzeiro.
Conhecido por sua presença frequente nas imediações da Secretaria de Assistência Social, Pardal mantinha vínculo com servidores do local, que ao longo do tempo ofereciam apoio com alimentação, roupas e cuidados básicos. Pessoas que conviviam com ele o descrevem como alguém de personalidade forte, mas com comportamento simples.
A morte causou comoção entre moradores e pessoas que acompanhavam sua rotina, especialmente aqueles que mantinham contato mais próximo. Até o momento, não há informações oficiais sobre a autoria da agressão. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, que vão investigar as circunstâncias do ocorrido.