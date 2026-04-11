Ao som do berrante, a porteira da 24ª Festa do Mineiro foi aberta na manhã deste sábado (11). O sol, desde as primeiras horas do dia, levou as famílias de São José dos Campos para o Parque da Cidade, que até a noite de domingo (12) terá o melhor da música, do artesanato e da culinária mineira.

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A Banda de Santana, declarada Patrimônio Cultural Imaterial Joseense, abriu os festejos. Pela manhã, o público ainda assistiu à missa e participou da distribuição de café com leite e biscoito de polvilho, tradição da Festa do Mineiro.