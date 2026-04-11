Ao som do berrante, a porteira da 24ª Festa do Mineiro foi aberta na manhã deste sábado (11). O sol, desde as primeiras horas do dia, levou as famílias de São José dos Campos para o Parque da Cidade, que até a noite de domingo (12) terá o melhor da música, do artesanato e da culinária mineira.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Banda de Santana, declarada Patrimônio Cultural Imaterial Joseense, abriu os festejos. Pela manhã, o público ainda assistiu à missa e participou da distribuição de café com leite e biscoito de polvilho, tradição da Festa do Mineiro.
Durante todo o fim de semana, serão mais de 20 atrações, incluindo shows musicais, barracas de artesanato e muita comida típica.
Uma das novidades nesta edição é o macarrão flambado na panela de queijo artesanal, que o chef de cozinha Rodrigo Inácio trouxe de Alagoa, cidade do sul de Minas Gerais, situada a mais de 1.100 metros de altitude na Serra da Mantiqueira. O município é reconhecido como a “Terra do Queijo Artesanal”.
“Deixo o queijo ficar igual chiclete, bem derretido. Jogo macarrão, molho branco e finalizo com mel da nossa cidade”, explicou.
“É a minha primeira vez em São José dos Campos. Conheci essa cidade por um casal de amigos que estava lá e me contou que teria essa festa. Conseguimos vir e trazer a nossa cultura. Para mim, é a realização de um sonho estar aqui”, completou o chef.
Na tarde deste sábado, outro destaque foi o Dia do Artista Sertanejo. Sete duplas se revezaram no palco do evento, levando o melhor da moda de viola para o Galpão Gaivota.
Os destaques da programação são os shows da dupla mineira Talis & Welinton, neste sábado (11), às 20h, e o encerramento com Flávio Venturini e a Orquestra Joseense, no domingo (12), às 18h.
Leia mais: Festa do Mineiro em SJC terá Flávio Venturini e sertanejos; VEJA
Festa do Mineiro
O evento, que atrai milhares de pessoas no fim de semana, valoriza e preserva a cultura de Minas Gerais, trazida pelos migrantes mineiros que se estabeleceram em Santana, na região norte da cidade.
O evento tem entrada gratuita. Pelo terceiro ano, as comemorações do Dia do Sertanejo serão realizadas junto com a Festa do Mineiro.
Desde 2010, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza, anualmente, a Festa do Mineiro, em comemoração ao Dia Municipal do Migrante Mineiro.
A festa propõe valorizar a arte e promover a cultura mineira enraizada na cidade, em especial no bairro Santana e adjacências. O evento, que começa com a abertura da porteira ao toque do berrante, atrai milhares de pessoas com suas barracas de comidas e artesanatos típicos, café com biscoito, missa sertaneja, roda de viola e música de raiz.
A Festa do Mineiro é conhecida por saudar os mineiros que vivem em São José dos Campos e valorizar sua rica cultura.