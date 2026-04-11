A Polícia Civil pediu exame de DNA em marcas de sangue encontradas em uma bermuda do pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março, em São José dos Campos.

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De acordo com boletim de ocorrência, a peça de roupa foi encontrada em área no final da rua Madre Maria Gema de Jesus, no bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José, às margens do Ribeirão Putins.