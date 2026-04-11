A Polícia Civil pediu exame de DNA em marcas de sangue encontradas em uma bermuda do pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março, em São José dos Campos.
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De acordo com boletim de ocorrência, a peça de roupa foi encontrada em área no final da rua Madre Maria Gema de Jesus, no bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José, às margens do Ribeirão Putins.
Policiais civis realizaram diligências no local, na tarde de sexta-feira (10), indicado como possível ponto de ocultação do corpo do pedreiro. Durante as buscas, foi localizada a peça de roupa pertencente à vítima, a qual foi reconhecida por sua mãe. Contudo, nenhum corpo foi localizado no local.
Wellington saiu da casa dos pais, em 30 de março, afirmando que iria trabalhar e não retornou desde então.
“Foi feito o boletim de ocorrência, essa bermuda foi apreendida, tinha alguns pontos de sangue. A gente recolheu, vai mandar coletar o exame de DNA. Coletamos também DNA dos pais, para ver se aquele sangue da bermuda realmente pertence a ele. Então, a gente continua na investigação”, disse o delegado Neimar Camargo Mendes, da Delegacia e Homicídios de São José dos Campos.
Ele também confirmou que foi encontrado um carrinho de mão na localidade. Segundo informações da família, o equipamento teria sido usado pelo pedreiro. O local é utilizado para consumo de drogas, segundo a polícia. Wellington teria sido visto naquele local no final de semana. Em depoimento à polícia, uma tia do pedreiro confirmou que ele é usuário de drogas.
Desaparecimento
Segundo a família, Wellington foi visto pela última vez no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. "Estou desesperada", disse Leila Silva, mãe do jovem.
Segundo informações da família, Wellington desapareceu por volta das 17h e, desde então, não deu mais notícias. A família tem recebido informações desencontradas sobre possíveis locais onde ele teria sido visto, mas até o momento nenhuma pista foi confirmada.
Em relato à reportagem, a mãe afirmou que tem procurado o filho por diferentes regiões da cidade, sem sucesso. “Estou andando o dia inteiro atrás de informações. Já fui em vários lugares e não encontrei nada. Disseram que ele poderia estar em alguns bairros, mas fui até lá e não achei. Estou desesperada”, afirmou.
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wellington seja comunicada o quanto antes. Quem tiver notícias pode entrar em contato pelo telefone (12) 99138-2904, falar com Leila. A mãe fez um apelo e pediu ajuda para conseguir a localização do jovem.