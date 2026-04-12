O corpo de uma mulher de 45 anos foi encontrado enterrado no quintal da própria residência na tarde de quinta-feira (9). A localização ocorreu após denúncia recebida pela Polícia Civil, que apontava possível homicídio.

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O caso foi registrado no bairro Jardim Dom Bosco, em Guaiçara. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes policiais foram até o endereço indicado, mas não houve resposta no imóvel.