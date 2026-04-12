O corpo de uma mulher de 45 anos foi encontrado enterrado no quintal da própria residência na tarde de quinta-feira (9). A localização ocorreu após denúncia recebida pela Polícia Civil, que apontava possível homicídio.
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O caso foi registrado no bairro Jardim Dom Bosco, em Guaiçara. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes policiais foram até o endereço indicado, mas não houve resposta no imóvel.
Durante a vistoria na área externa, os agentes encontraram ferramentas como pá e enxada próximas a um trecho de terra com sinais de recente movimentação. Ao escavarem o local, localizaram o corpo.
A vítima foi identificada como Patrícia Maria Rodrigues. Conforme as primeiras informações da investigação, havia uma perfuração na região do pescoço.
O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 61 anos, que não foi localizado e é considerado foragido. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.