Um motorista de aplicativo foi preso nesta sexta-feira (10), suspeito de matar um passageiro a facadas após uma discussão durante uma corrida. A vítima, de 26 anos, morreu após o confronto, e o condutor alegou legítima defesa.

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O caso ocorreu em São Bernardo do Campo. Segundo a polícia, o jovem Jonatas Francisco Leite Lima havia saído de um bar com amigos e solicitou um carro por aplicativo para retornar para casa.