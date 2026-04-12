Um motorista de aplicativo foi preso nesta sexta-feira (10), suspeito de matar um passageiro a facadas após uma discussão durante uma corrida. A vítima, de 26 anos, morreu após o confronto, e o condutor alegou legítima defesa.
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O caso ocorreu em São Bernardo do Campo. Segundo a polícia, o jovem Jonatas Francisco Leite Lima havia saído de um bar com amigos e solicitou um carro por aplicativo para retornar para casa.
Durante o trajeto, conforme relato policial, a vítima abriu a porta do veículo em duas ocasiões para vomitar, o que teria gerado irritação no motorista. Os ocupantes foram obrigados a deixar o carro, e uma discussão do lado de fora evoluiu para agressões.
Imagens de câmeras de segurança registraram parte da briga. O motorista, identificado como Carlos Augusto Coelho Silva, de 43 anos, aparece agredindo um dos amigos da vítima, que chegou a desmaiar. Em seguida, houve luta corporal com Jonatas, mas o momento do golpe não foi captado pelas câmeras.
Após o episódio, o suspeito fugiu. Ele foi localizado por policiais enquanto descartava a faca utilizada no crime. Em depoimento, afirmou ter agido em legítima defesa. O caso segue em investigação pelas autoridades.