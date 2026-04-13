Um homem desconhecido invadiu uma casa de uma família de São José dos Campos, na madrugada desta sexta-feira (10). A residência fica no Jardim São Vicente, na região leste da cidade. Moradores do imóvel relataram momentos de tensão e medo. Três adultos estavam na casa, além de duas crianças (13 e 3 anos) e uma pessoa com deficiência.
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Câmeras de segurança flagraram a invasão. O homem aparece circulando na rua, entre 2h30 e 2h40 da madrugada, e se aproxima do portão da casa. Ele olha pelo portão, caminha pela calçada e depois entra no imóvel.
Após passar pelo portão, segundo moradores, ele tentou abrir a porta da sala, que estava trancada. Então, ele segue para a porta da cozinha, que estava aberta, e entra na casa e vai até a sala.
“Minha mãe estava deitada. Ele entrou, jogou o boné nela e queria deitar. Ele disse que queria dormir e se chamava Raí”, contou a moradora.
Mistério
Segundo ela, o homem vestia uma blusa de frio preta e calça clara. Ele tinha um boné preto e usava a touca da blusa por cima. "Ele estava com roupas limaps e bem vestido, mas cheirava a bebida. Nós nunca o vimos. Minha mãe disse que ele aparentava ter uns trinta e poucos anos".
“Minha sobrinha chamou o avô e foi conduzindo o homem até a rua de novo. Meu pai pediu pra ele sair”, disse ela.
"Chamamos a polícia, mas quando chegaram ele já não estava mais aqui. Ele desceu a rua e voltou, parou no portão querendo entrar de novo, mas meu pai falou com ele. O homem colocava a mão na cintura, mas não tirou nada".
A moradora afirmou que ninguém da casa conhece o invasor. Apesar do medo, do susto e do constrangimento, ninguém ficou ferido na residência. O homem também não quebrou nada na residência.