Um homem desconhecido invadiu uma casa de uma família de São José dos Campos, na madrugada desta sexta-feira (10). A residência fica no Jardim São Vicente, na região leste da cidade. Moradores do imóvel relataram momentos de tensão e medo. Três adultos estavam na casa, além de duas crianças (13 e 3 anos) e uma pessoa com deficiência.

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Câmeras de segurança flagraram a invasão. O homem aparece circulando na rua, entre 2h30 e 2h40 da madrugada, e se aproxima do portão da casa. Ele olha pelo portão, caminha pela calçada e depois entra no imóvel.