Após reclamações sobre mau cheiro, acúmulo de sujeira e riscos à saúde, a Prefeitura de São José dos Campos informou que foi concluída a limpeza do reservatório de detenção de águas pluviais, o “piscinão”, no Jardim São Vicente, na zona leste da cidade.
Denúncias noticiadas por OVALE classificavam a situação do córrego como “insuportável”. Uma limpeza havia sido realizada em janeiro de 2026, mas foi ineficaz devido às intensas chuvas da época.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com nota oficial da administração municipal emitida na terça-feira (6), os serviços foram finalizados com a retirada do excesso de água acumulada, regularização da profundidade e remoção de terra e sedimentos do fundo do reservatório. A medida teve como objetivo melhorar as condições sanitárias e o funcionamento do sistema de drenagem da região.
“Eles tiraram tudo em volta, limparam. Nunca ninguém viu esse poço tão limpo assim”, comemorou uma moradora da região.
Além da limpeza do córrego, o bairro também recebeu a manutenção do campo de futebol local, que estava sem iluminação.
Com a conclusão dos serviços no “piscinão”, a expectativa dos moradores é de melhora significativa na qualidade de vida, com a redução do odor e dos problemas causados pela falta de manutenção.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.