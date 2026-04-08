Após reclamações sobre mau cheiro, acúmulo de sujeira e riscos à saúde, a Prefeitura de São José dos Campos informou que foi concluída a limpeza do reservatório de detenção de águas pluviais, o “piscinão”, no Jardim São Vicente, na zona leste da cidade.

Denúncias noticiadas por OVALE classificavam a situação do córrego como “insuportável”. Uma limpeza havia sido realizada em janeiro de 2026, mas foi ineficaz devido às intensas chuvas da época.

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