Um carro furtado e anunciado para venda em um aplicativo terminou com a recuperação do veículo, a prisão de um homem, de 19 anos, e a apreensão de um adolescente, de 17, na noite desta sexta-feira (3), em Caçapava.
De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima, de 26 anos, localizou o próprio automóvel sendo oferecido em um grupo de vendas online. Após entrar em contato com os anunciantes, ela marcou um encontro sob o pretexto de verificar o veículo e acionou os agentes para acompanhar a abordagem.
O carro, um Ford Escort, foi localizado no ponto combinado, na Vila Menino Jesus. No local, a equipe abordou dois suspeitos nas proximidades. Segundo o boletim de ocorrência, um dos celulares apreendidos com os envolvidos era o mesmo utilizado na negociação com a vítima.
Ainda conforme o registro policial, o homem preso alegou que apenas aguardava no local após ter sido chamado pelo adolescente. Já o menor afirmou que teria adquirido o veículo de um terceiro e que o colocou à venda no grupo.
Durante a ação, os agentes também apreenderam uma tesoura, apontada como objeto utilizado para dar partida no automóvel. A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do adulto e registrou ato infracional em relação ao adolescente.
O veículo foi recuperado na Rua Joaquim Gurgel do Amaral, na Vila Menino Jesus, e devolvido ao proprietário.