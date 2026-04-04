Um carro furtado e anunciado para venda em um aplicativo terminou com a recuperação do veículo, a prisão de um homem, de 19 anos, e a apreensão de um adolescente, de 17, na noite desta sexta-feira (3), em Caçapava.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima, de 26 anos, localizou o próprio automóvel sendo oferecido em um grupo de vendas online. Após entrar em contato com os anunciantes, ela marcou um encontro sob o pretexto de verificar o veículo e acionou os agentes para acompanhar a abordagem.

O carro, um Ford Escort, foi localizado no ponto combinado, na Vila Menino Jesus. No local, a equipe abordou dois suspeitos nas proximidades. Segundo o boletim de ocorrência, um dos celulares apreendidos com os envolvidos era o mesmo utilizado na negociação com a vítima.