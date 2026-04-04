Em um duelo direto por vaga na próxima fase, o Jacareí empatou em 0 a 0 com o ECUS Suzano na tarde deste sábado (4), no estádio Du Cambusano, pela última rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
O resultado, suficiente para o objetivo da equipe da casa, garantiu a classificação do Jacaré do Vale às quartas de final.
A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela tensão típica de um confronto decisivo. Precisando apenas de um empate para avançar, o Jacareí adotou postura cautelosa, enquanto o time de Suzano buscava o ataque, já que dependia da vitória para entrar na zona de classificação.
O jogo ganhou contornos dramáticos nos minutos finais, quando uma forte chuva caiu sobre o estádio, dificultando a troca de passes e deixando o gramado pesado. Além das condições adversas, o nervosismo tomou conta das equipes, resultando em três expulsões: duas para o Jacareí e uma para o Suzano, acirrando ainda mais os instantes finais da partida.
Apesar da pressão e das adversidades, o Jacareí conseguiu segurar o empate até o apito final. Com o resultado, a equipe chegou aos 23 pontos e encerrou a primeira fase na sétima colocação, assegurando presença no mata-mata.
O time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi confirma a reação após um período de instabilidade, coroando a recuperação iniciada na vitória sobre o Vocem na rodada anterior.
Agora, o Jacareí volta suas atenções para as quartas de final, onde buscará manter o embalo e seguir na briga pelo acesso.