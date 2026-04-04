Em um duelo direto por vaga na próxima fase, o Jacareí empatou em 0 a 0 com o ECUS Suzano na tarde deste sábado (4), no estádio Du Cambusano, pela última rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

O resultado, suficiente para o objetivo da equipe da casa, garantiu a classificação do Jacaré do Vale às quartas de final.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela tensão típica de um confronto decisivo. Precisando apenas de um empate para avançar, o Jacareí adotou postura cautelosa, enquanto o time de Suzano buscava o ataque, já que dependia da vitória para entrar na zona de classificação.