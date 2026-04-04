Um acidente fatal foi registrado na madrugada deste sábado (4) na Rodovia dos Tropeiros (SP-068), em Silveiras. Um motociclista não resistiu após cair na via, nas proximidades do acesso ao bairro Bom Jesus.

A vítima, Valdinei de Oliveira Bento, conduzia a motocicleta quando, segundo relatos iniciais, perdeu o controle do veículo. Há indícios de que a pista estava escorregadia devido à presença de óleo, o que pode ter provocado a queda.

O resgate foi acionado e realizou o atendimento no local. O motociclista chegou a ser levado para a Santa Casa de Cruzeiro, porém já estava sem vida ao dar entrada no hospital.