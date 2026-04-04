“Nosso adeus é temporário. Até nos reencontrarmos, sentiremos a sua falta todos os dias”, diz a mensagem de despedida a uma das principais vozes do rádio no Vale do Paraíba.
A morte do locutor Wander Garcia Guedes, de 51 anos, causou forte comoção entre ouvintes, colegas de imprensa e moradores da região na noite desta sexta-feira (3).
Conhecido por sua atuação na Rádio Metropolitana de Taubaté, ele era uma das vozes mais reconhecidas da comunicação regional.
Veja como foi a morte do radialista
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h20 para atender a uma ocorrência em uma residência em Caçapava. Familiares prestaram os primeiros socorros antes da chegada do atendimento médico.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o radialista ao pronto-socorro da Fusam, onde o óbito foi constatado. A Polícia Civil registrou o caso como ocorrência não criminal.
De acordo com o registro oficial, a vítima foi identificada como Wander Garcia Guedes. O caso foi formalizado na Delegacia de Polícia de Caçapava e encaminhado para apreciação da autoridade policial.
Trajetória no rádio e repercussão
Wander Guedes atuava como locutor na Rádio Metropolitana de Taubaté, onde apresentava o programa “Horário Nobre”, exibido de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h. Ao longo da carreira, construiu uma relação próxima com os ouvintes, tornando-se uma voz respeitada e presente no cotidiano da região.
A notícia da morte gerou uma onda de manifestações nas redes sociais. Ouvintes, amigos e colegas de profissão destacaram o carisma, a dedicação e a capacidade de comunicação do radialista, lembrado por sua presença marcante no ar.
Velório e sepultamento
O corpo do radialista será sepultado neste sábado (4), às 16h, no Cemitério Parque das Hortênsias, em Caçapava.