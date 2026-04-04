“Nosso adeus é temporário. Até nos reencontrarmos, sentiremos a sua falta todos os dias”, diz a mensagem de despedida a uma das principais vozes do rádio no Vale do Paraíba.

A morte do locutor Wander Garcia Guedes, de 51 anos, causou forte comoção entre ouvintes, colegas de imprensa e moradores da região na noite desta sexta-feira (3).

Conhecido por sua atuação na Rádio Metropolitana de Taubaté, ele era uma das vozes mais reconhecidas da comunicação regional.

Veja como foi a morte do radialista