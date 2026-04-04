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MORTE

Homem morre após afogamento na região norte de São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem morreu afogado
Homem morreu afogado

Um homem de 28 anos morreu após se afogar em São José dos Campos. O corpo foi localizado nesta sexta-feira (3), na Estrada Pedro Moacir de Almeida, na região norte do município, próximo à Rua Dourados.

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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas via Copom e prestaram apoio à ocorrência, enquanto o Corpo de Bombeiros já realizava as buscas no local.

Segundo o registro policial, uma testemunha informou que havia alertado a vítima, anteriormente, sobre os riscos da área. Ainda assim, o homem entrou na água, submergiu e não foi mais visto.

Após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas, que se estenderam desde a última quarta-feira. O corpo foi encontrado cerca de um quilômetro distante do ponto onde a vítima havia entrado na água.

As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.

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