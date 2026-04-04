Um homem de 28 anos morreu após se afogar em São José dos Campos. O corpo foi localizado nesta sexta-feira (3), na Estrada Pedro Moacir de Almeida, na região norte do município, próximo à Rua Dourados.

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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas via Copom e prestaram apoio à ocorrência, enquanto o Corpo de Bombeiros já realizava as buscas no local.