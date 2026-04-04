06 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Mayara, 34, é achada morta na casa do namorado após aniversário

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mayara Teruya Jacinto
Mayara Teruya Jacinto

A morte de uma agente da Guarda Civil Metropolitana, registrada inicialmente como suicídio, é contestada pela família, que pede a reabertura do caso e aponta suspeitas de feminicídio. Parentes alegam falhas na investigação e defendem que o namorado da vítima seja investigado como possível autor.

O caso envolve a agente Mayara Teruya Jacinto, que morreu poucas horas antes de completar 34 anos, em São Paulo. A ocorrência foi encerrada pelas autoridades como suicídio, mas familiares afirmam que há inconsistências na apuração e cobram novas diligências.

De acordo com os relatos, a família identificou pontos que consideram contraditórios na investigação e decidiu recorrer à Justiça para que o caso seja reavaliado. A principal suspeita levantada pelos parentes recai sobre o companheiro da vítima.

Os familiares afirmam buscar esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte e pedem que novas provas sejam analisadas. O caso pode ser reaberto caso a Justiça entenda que há elementos suficientes para retomar as investigações.

Comentários

Comentários