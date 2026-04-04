Quatro corpos foram encontrados amarrados e com marcas de tiros em uma área de mata na madrugada desta sexta-feira (3). A Polícia Civil investiga se as vítimas são trabalhadores da construção civil que estavam desaparecidos há alguns dias. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, o que exige exames periciais para confirmação da identidade.
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O caso foi registrado no bairro Brisamar, em João Pessoa, na Paraíba. A suspeita é de que as vítimas sejam quatro homens naturais da Bahia que desapareceram após serem vistos pela última vez na Região Metropolitana da capital.
De acordo com as informações, os trabalhadores desapareceram em Bayeux na terça-feira (31) e o sumiço foi oficialmente comunicado à polícia na quinta-feira (2). Eles foram identificados como Cleibson Jaques, de 31 anos, Lucas Bispo, Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23 anos.
As buscas começaram após a localização de um veículo ligado ao caso. Equipes passaram a vasculhar a região e encontraram os corpos em uma área de mata dentro de uma granja.
A Polícia Civil informou que a identificação oficial dependerá de exames como necropsia e análise de DNA. As circunstâncias do crime e a possível motivação ainda estão sendo investigadas.