Quatro corpos foram encontrados amarrados e com marcas de tiros em uma área de mata na madrugada desta sexta-feira (3). A Polícia Civil investiga se as vítimas são trabalhadores da construção civil que estavam desaparecidos há alguns dias. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, o que exige exames periciais para confirmação da identidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no bairro Brisamar, em João Pessoa, na Paraíba. A suspeita é de que as vítimas sejam quatro homens naturais da Bahia que desapareceram após serem vistos pela última vez na Região Metropolitana da capital.