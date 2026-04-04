O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de perigo para chuvas intensas em todo o estado de São Paulo. O aviso é válido entre esta sexta-feira (3) e o fim de sábado (4), com previsão de temporais que podem causar transtornos em diversas regiões.
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De acordo com o Inmet, há risco de volumes de chuva que podem chegar a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 100 km/h. Também não estão descartados cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
No Vale do Paraíba, a atenção deve ser redobrada. A região pode registrar pancadas fortes, com potencial para alagamentos em áreas urbanas, transbordamento de rios e queda de galhos devido às rajadas de vento. Moradores devem acompanhar os alertas e evitar áreas de risco durante os períodos de chuva mais intensa.
O órgão orienta que, em caso de ventos fortes, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a estruturas metálicas ou placas de publicidade. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O cenário de instabilidade deve se manter ao longo do fim de semana, com previsão de pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite em diferentes regiões do estado.