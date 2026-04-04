O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de perigo para chuvas intensas em todo o estado de São Paulo. O aviso é válido entre esta sexta-feira (3) e o fim de sábado (4), com previsão de temporais que podem causar transtornos em diversas regiões.

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De acordo com o Inmet, há risco de volumes de chuva que podem chegar a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 100 km/h. Também não estão descartados cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.