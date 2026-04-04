Trânsito mortal.

São José dos Campos registra a morte de 332 motociclistas em mais de uma década, segundo dados do Infosiga, do governo estadual. O total contempla mortes entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2026.

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