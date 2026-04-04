Trânsito mortal.
São José dos Campos registra a morte de 332 motociclistas em mais de uma década, segundo dados do Infosiga, do governo estadual. O total contempla mortes entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2026.
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Em média, dois motociclistas morreram por mês em São José desde janeiro de 2015.
Nesse período, a cidade teve um total de 871 pessoas mortas em acidentes de trânsito, sendo que os 332 motociclistas representam 38% do total dos óbitos – percentual acima dos outros veículos.
Os pedestres ficaram em segundo lugar, com 246 mortes (28%), e os motoristas de automóveis em terceiro, com 167 pessoas mortas em acidentes (19%).
O total de mortes em acidentes de trânsito supera os mortos por homicídios em São José no mesmo período, de janeiro de 2015 a fevereiro de 2026. Nesse intervalo, 509 morreram assassinados e 871 em acidentes.
A morte de motociclistas não supera o óbito por homicídio – 332 a 509 –, mas o panorama começou a mudar a partir de 2024. Até 2023, em todos os anos o número de pessoas assassinadas era sempre maior do que o de motociclistas mortos.
Esse quadro muda em 2024, ano com 23 homicídios e 39 motociclistas mortos em São José, 69% a mais. No ano passado, o percentual caiu, mas continuou mais alto: 33 homicídios e 37 mortes em motocicletas. O mesmo ocorreu no primeiro bimestre de 2026: cinco crimes e seis acidentes.