A Câmara Municipal de Campos do Jordão aprovou a criação de um sistema de estacionamento rotativo.

A iniciativa visa ao ordenamento urbano e o combate à cobrança abusiva por estacionamento, que atualmente chega a R$ 150 em estabelecimentos privados no centro turístico.

Funcionamento

A proposta divide o sistema em zona azul e verde. A azul contempla regiões comerciais como Abernéssia e Jaguaribe, com a tarifa de R$ 2,40 por hora. Nessas áreas, o funcionamento será em horário comercial, de segunda a sexta, e até às 13h aos sábados, com tempo máximo de 2 horas de permanência.