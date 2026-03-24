O Jacareí recebe o Grêmio São-Carlense na tarde desta quarta-feira (25), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

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Após uma sequência de nove jogos de invencibilidades, o Jacaré do Vale perdeu em casa para o Comercial por 2 a 1, de virada, no último sábado. E, com os três empates anteriores, se viu agora em um jejum de quatro partidas sem vencer no campeonato.