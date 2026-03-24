O Jacareí recebe o Grêmio São-Carlense na tarde desta quarta-feira (25), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
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Após uma sequência de nove jogos de invencibilidades, o Jacaré do Vale perdeu em casa para o Comercial por 2 a 1, de virada, no último sábado. E, com os três empates anteriores, se viu agora em um jejum de quatro partidas sem vencer no campeonato.
Em sétimo lugar, com 19 pontos, perde nos critérios de desempates para o adversário de logo mais, neste confronto direto. Mas, se os comandados do técnico Augusto Ambrogi vencerem em casa, já estarão bem perto da classificação nas duas últimas rodadas, entre os oito primeiros colocados.
Contudo, se perder nesta tarde ou até mesmo empatar diante da torcida, o clube da região corre o risco até mesmo de deixar o G-8, caso dois times entre Taquaritinga, Tanabi e Ecus vençam – o Taquaratinga e o Tanabi se enfrentam.