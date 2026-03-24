Uma criança perdeu a ponta de um dos dedos após um acidente ocorrido na manhã da última segunda-feira (23), na Creche Maria Clara Machado, localizada no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.
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De acordo com a mãe da menina, em relato à página Nossa Jacareí, ela foi informada pela diretora da unidade de que a filha havia prendido o dedo em uma porta da creche. A criança foi levada inicialmente a um posto de saúde, onde a mãe a encontrou já com a mão enfaixada, chorando e em estado de choque.
Posteriormente, a menina foi encaminhada à UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz. Durante o atendimento, ao retirar o curativo, a mãe percebeu que a filha havia perdido a ponta do dedo, com exposição do osso. Segundo o ortopedista, apesar da gravidade do ferimento, não houve fratura óssea, e a criança foi liberada para se recuperar em casa.
Ainda segundo relato da mãe, a direção da creche informou que a criança estava próxima a uma porta que apresentava problema. Uma professora teria entrado na sala sem perceber a presença da menina e, ao fechar a porta, acabou causando o acidente.
Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que o incidente ocorreu de forma acidental, durante o retorno dos alunos de uma atividade no solário da unidade. Segundo o município, a criança recebeu os primeiros socorros de uma auxiliar e foi acompanhada por uma funcionária da creche até a unidade de saúde, sendo posteriormente encaminhada à UPA.
A administração municipal destacou que prestou todo o atendimento necessário e que a criança foi liberada para recuperação domiciliar. Informou ainda que reforçou orientações de segurança com portas junto aos profissionais da rede de ensino.
A Prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que permanece à disposição da família.