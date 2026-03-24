Uma criança perdeu a ponta de um dos dedos após um acidente ocorrido na manhã da última segunda-feira (23), na Creche Maria Clara Machado, localizada no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.

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De acordo com a mãe da menina, em relato à página Nossa Jacareí, ela foi informada pela diretora da unidade de que a filha havia prendido o dedo em uma porta da creche. A criança foi levada inicialmente a um posto de saúde, onde a mãe a encontrou já com a mão enfaixada, chorando e em estado de choque.