A dona de casa Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (20). Casada e mãe de dois filhos, ela saiu de casa e não foi mais vista. Familiares fazem um apelo por informações que ajudem a localizá-la.

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O desaparecimento ocorreu em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, Jéssica foi vista pela última vez após sair da casa da mãe, no bairro Campos de São José, na região leste da cidade.