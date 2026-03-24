A dona de casa Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (20). Casada e mãe de dois filhos, ela saiu de casa e não foi mais vista. Familiares fazem um apelo por informações que ajudem a localizá-la.
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O desaparecimento ocorreu em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, Jéssica foi vista pela última vez após sair da casa da mãe, no bairro Campos de São José, na região leste da cidade.
O marido, Antônio Braga, usou as redes sociais para pedir ajuda. "Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar", afirmou.
De acordo com a família, a dona de casa deixou o celular em casa antes de ir visitar a mãe, o que dificulta o contato. Eles destacam ainda que ela nunca havia desaparecido anteriormente.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jéssica pode entrar em contato pelos telefones (12) 98150-5607, com Néia Carvalho ou Antônio Braga.