A Polícia Civil concluiu que uma mulher é suspeita de envenenar o próprio namorado após ele consumir um alimento contaminado. O homem precisou ser internado no início de fevereiro, e o inquérito foi finalizado na segunda-feira (23), com indiciamento por tentativa de homicídio qualificado.

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O caso ocorreu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a investigação apontou que Larissa de Souza Batista teria colocado veneno de rato em um açaí consumido por Adenilson Ferreira Parente.