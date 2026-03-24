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HOMICÍDIO

Larissa coloca veneno de rato em açaí do namorado e é indiciada

Por Da Redação | Ribeirão Preto (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Larissa coloca veneno de rato em açaí do namorado e é indiciada
Larissa coloca veneno de rato em açaí do namorado e é indiciada

A Polícia Civil concluiu que uma mulher é suspeita de envenenar o próprio namorado após ele consumir um alimento contaminado. O homem precisou ser internado no início de fevereiro, e o inquérito foi finalizado na segunda-feira (23), com indiciamento por tentativa de homicídio qualificado.

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O caso ocorreu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a investigação apontou que Larissa de Souza Batista teria colocado veneno de rato em um açaí consumido por Adenilson Ferreira Parente.

De acordo com a polícia, o laudo toxicológico confirmou a presença de substância tóxica no alimento. Imagens de câmeras de segurança também foram analisadas e mostram a movimentação da suspeita no local. Com base nas provas, a Polícia Civil solicitou a prisão da investigada.

A defesa de Larissa afirmou que ela está colaborando com a Justiça e contestou o resultado do inquérito. Segundo a advogada Jéssica Nozé, a conclusão foi precipitada e outras hipóteses não teriam sido devidamente apuradas.

Ainda conforme a defesa, a própria vítima declarou que o produto aparentava estar intacto. A advogada também questionou pontos da investigação, como a análise de um vídeo em que a suspeita aparece manuseando o alimento, sem esclarecimentos sobre a presença do suposto veneno em diferentes camadas do recipiente. O caso segue sob análise das autoridades, que podem dar continuidade às investigações.

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