A Polícia Civil concluiu que uma mulher é suspeita de envenenar o próprio namorado após ele consumir um alimento contaminado. O homem precisou ser internado no início de fevereiro, e o inquérito foi finalizado na segunda-feira (23), com indiciamento por tentativa de homicídio qualificado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a investigação apontou que Larissa de Souza Batista teria colocado veneno de rato em um açaí consumido por Adenilson Ferreira Parente.
De acordo com a polícia, o laudo toxicológico confirmou a presença de substância tóxica no alimento. Imagens de câmeras de segurança também foram analisadas e mostram a movimentação da suspeita no local. Com base nas provas, a Polícia Civil solicitou a prisão da investigada.
A defesa de Larissa afirmou que ela está colaborando com a Justiça e contestou o resultado do inquérito. Segundo a advogada Jéssica Nozé, a conclusão foi precipitada e outras hipóteses não teriam sido devidamente apuradas.
Ainda conforme a defesa, a própria vítima declarou que o produto aparentava estar intacto. A advogada também questionou pontos da investigação, como a análise de um vídeo em que a suspeita aparece manuseando o alimento, sem esclarecimentos sobre a presença do suposto veneno em diferentes camadas do recipiente. O caso segue sob análise das autoridades, que podem dar continuidade às investigações.