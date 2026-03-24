26 de março de 2026
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FEMINICÍDIO

Matou ex-namorada de 33 anos a facadas e acabou preso

Por Da Redação | Salvador
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Camila Sampaio Rodrigues
Camila Sampaio Rodrigues

O homem suspeito de matar a ex-namorada Camila Sampaio Rodrigues foi preso na segunda-feira (23). O crime ocorreu após a vítima ser atacada a facadas e ter o corpo escondido dentro da própria residência.

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O caso aconteceu em Salvador (BA). Camila, de 33 anos, trabalhava como recepcionista em uma clínica e era mãe de um menino de 6 anos. O suspeito foi identificado como Luiz Carlos dos Santos Reis, de 46 anos.

De acordo com informações, os dois não mantinham mais um relacionamento, mas o homem passou a morar na casa da vítima após ficar desempregado.

Camila foi vista pela última vez em 20 de outubro de 2024, depois de retornar de uma viagem com amigas para a Ilha de Boipeba, no município de Cairu, no sul da Bahia. Após chegar em casa, ela deixou de responder às tentativas de contato da família.

Preocupados, familiares foram até a residência e perceberam um forte odor. Durante a verificação do imóvel, encontraram o corpo escondido debaixo de uma cama.

O sepultamento ocorreu poucos dias depois, no Cemitério Baixa de Quintas. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

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