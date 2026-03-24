O homem suspeito de matar a ex-namorada Camila Sampaio Rodrigues foi preso na segunda-feira (23). O crime ocorreu após a vítima ser atacada a facadas e ter o corpo escondido dentro da própria residência.
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O caso aconteceu em Salvador (BA). Camila, de 33 anos, trabalhava como recepcionista em uma clínica e era mãe de um menino de 6 anos. O suspeito foi identificado como Luiz Carlos dos Santos Reis, de 46 anos.
De acordo com informações, os dois não mantinham mais um relacionamento, mas o homem passou a morar na casa da vítima após ficar desempregado.
Camila foi vista pela última vez em 20 de outubro de 2024, depois de retornar de uma viagem com amigas para a Ilha de Boipeba, no município de Cairu, no sul da Bahia. Após chegar em casa, ela deixou de responder às tentativas de contato da família.
Preocupados, familiares foram até a residência e perceberam um forte odor. Durante a verificação do imóvel, encontraram o corpo escondido debaixo de uma cama.
O sepultamento ocorreu poucos dias depois, no Cemitério Baixa de Quintas. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.