O homem suspeito de matar a ex-namorada Camila Sampaio Rodrigues foi preso na segunda-feira (23). O crime ocorreu após a vítima ser atacada a facadas e ter o corpo escondido dentro da própria residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Salvador (BA). Camila, de 33 anos, trabalhava como recepcionista em uma clínica e era mãe de um menino de 6 anos. O suspeito foi identificado como Luiz Carlos dos Santos Reis, de 46 anos.