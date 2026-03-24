Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na madrugada de domingo (22) enquanto estava dentro de um carro parado em um semáforo. A vítima, Luene Vitória Moraes de Oliveira, foi atingida no rosto após um desentendimento no trânsito.
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O crime ocorreu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-companheiro da jovem, Marcelo Lucas de Souza Amaral, de 25 anos, que teria efetuado os disparos e fugido na sequência.
Com base em imagens de câmeras de segurança e na identificação da motocicleta utilizada na fuga, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito pouco tempo depois.
Na segunda-feira (23), a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio, e a motivação do crime ainda está sendo apurada.