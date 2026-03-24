Elisia da Silva Fernandes, 81 anos, morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (23). E a cerimônia de despedida aconteceu n final da tarde do mesmo dia, no Crematório Campo das Oliveira.
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Apesar da tristeza pela perda de dona Elisia, também ficam as boas lembranças. Nas redes sociais, muita gente prestou homenagens emocionadas.
"Descanse em Paz, meu amor! Que aqui na terra sua missão foi cumprida e certamente teus conselhos e os nossos momentos vão ficar para sempre em minha memória. Obrigado por tudo, vó. Te amarei para sempre", disse Gabi.
Lucineia Aparecida Silva também lamentou. "Minha irmã em Cristo ,que tristeza ver essa notícia, vc era minha mãezinha do coração, vou sentir saudades da senhora", escreveu.