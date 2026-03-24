Elisia da Silva Fernandes, 81 anos, morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (23). E a cerimônia de despedida aconteceu n final da tarde do mesmo dia, no Crematório Campo das Oliveira.

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Apesar da tristeza pela perda de dona Elisia, também ficam as boas lembranças. Nas redes sociais, muita gente prestou homenagens emocionadas.