26 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, dona Elísia, 81 anos; ela deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Elisia da Silva Fernandes, 81 anos
Elisia da Silva Fernandes, 81 anos

Elisia da Silva Fernandes, 81 anos, morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (23). E a cerimônia de despedida aconteceu n final da tarde do mesmo dia, no Crematório Campo das Oliveira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar da tristeza pela perda de dona Elisia, também ficam as boas lembranças. Nas redes sociais, muita gente prestou homenagens emocionadas.

"Descanse em Paz, meu amor! Que aqui na terra sua missão foi cumprida e certamente teus conselhos e os nossos momentos vão ficar para sempre em minha memória. Obrigado por tudo, vó. Te amarei para sempre", disse Gabi.

Lucineia Aparecida Silva também lamentou. "Minha irmã em Cristo ,que tristeza ver essa notícia, vc era minha mãezinha do coração, vou sentir saudades da senhora", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários