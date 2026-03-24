Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (24), suspeito de cometer importunação s3xual contra mulheres em Cruzeiro. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após o suspeito ser identificado por meio do sistema de monitoramento da cidade.
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De acordo com a corporação, o homem, identificado pelas iniciais D.A.N., foi flagrado por câmeras de segurança abordando uma mulher em via pública e passando as mãos pelo corpo da vítima sem consentimento, configurando o crime de importunação s3xual.
Suspeito voltou a agir e foi preso em flagrante
Após a identificação, equipes da GCM iniciaram patrulhamento com base nas características do suspeito. Pouco tempo depois, ele foi localizado na rua Francisco Novaes.
Segundo a GCM, o homem teria voltado a abordar outra mulher da mesma forma. Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem e deram voz de prisão em flagrante.
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.