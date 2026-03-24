Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (24), suspeito de cometer importunação s3xual contra mulheres em Cruzeiro. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após o suspeito ser identificado por meio do sistema de monitoramento da cidade.

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De acordo com a corporação, o homem, identificado pelas iniciais D.A.N., foi flagrado por câmeras de segurança abordando uma mulher em via pública e passando as mãos pelo corpo da vítima sem consentimento, configurando o crime de importunação s3xual.