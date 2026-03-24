A orografia é o ramo da Geografia que estuda as formas de relevo de uma região, como montanhas, serras, planaltos e vales. Esse campo analisa não apenas a aparência do terreno, mas também sua origem, estrutura e influência sobre o clima, a vegetação e a ocupação humana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para quem está começando a estudar o tema, entender o conceito de orografia é essencial, já que ele aparece com frequência em conteúdos de geografia física, clima e até em previsões meteorológicas.

O que significa orografia