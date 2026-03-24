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CIÊNCIA

O que é orografia: entenda o relevo e importância na geografia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
O que é orografia: entenda o relevo e importância na geografia
O que é orografia: entenda o relevo e importância na geografia

A orografia é o ramo da Geografia que estuda as formas de relevo de uma região, como montanhas, serras, planaltos e vales. Esse campo analisa não apenas a aparência do terreno, mas também sua origem, estrutura e influência sobre o clima, a vegetação e a ocupação humana.

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Para quem está começando a estudar o tema, entender o conceito de orografia é essencial, já que ele aparece com frequência em conteúdos de geografia física, clima e até em previsões meteorológicas.

O que significa orografia

A palavra “orografia” tem origem no grego: oros (montanha) e graphia (descrição). Ou seja, o termo significa literalmente “descrição das montanhas”.

Na prática, porém, o conceito é mais amplo. A orografia envolve o estudo de todo o relevo terrestre, incluindo:

  • Montanhas
  • Cadeias montanhosas
  • Planaltos
  • Planícies
  • Depressões
  • Vales

Para que serve a orografia

A orografia é fundamental para compreender como o relevo influencia diversos aspectos do planeta. Entre as principais aplicações estão:

Clima e chuvas

O relevo interfere diretamente na circulação de massas de ar e na formação de chuvas, fenômeno conhecido como chuva orográfica.

Quando o ar úmido encontra uma barreira montanhosa, ele sobe, esfria e provoca precipitação em um dos lados da montanha.

Distribuição da vegetação

Regiões mais elevadas costumam ter temperaturas mais baixas, o que influencia o tipo de vegetação presente.

Ocupação humana

Áreas montanhosas tendem a ter menor densidade populacional, enquanto regiões planas facilitam a urbanização e a agricultura.

Hidrografia

O relevo define o curso dos rios, a formação de bacias hidrográficas e a direção do escoamento da água.

Principais formas de relevo estudadas na orografia

A orografia analisa diferentes tipos de relevo. Veja os principais:

Montanhas

Grandes elevações do terreno, geralmente com encostas íngremes e altitude elevada.

Planaltos

Áreas mais altas com superfícies relativamente planas ou onduladas.

Planícies

Regiões baixas e planas, muitas vezes formadas por sedimentos.

Depressões

Áreas rebaixadas em relação ao relevo ao redor.

Diferença entre orografia e relevo

Embora estejam relacionados, os termos não são sinônimos.

  • Relevo: refere-se às formas da superfície terrestre
  • Orografia: é o estudo dessas formas

Ou seja, a orografia é o campo de conhecimento que analisa o relevo.

Orografia no Brasil

O Brasil apresenta grande diversidade de relevo, o que torna o estudo da orografia ainda mais relevante. Entre as principais formações estão:

  • Planalto Central
  • Serra do Mar
  • Serra da Mantiqueira
  • Planície Amazônica

Essas formações influenciam diretamente o clima, a vegetação e a distribuição da população no país.

Por que estudar orografia

Entender a orografia é importante para diversas áreas do conhecimento e atividades práticas, como:

  • Planejamento urbano
  • Agricultura
  • Previsão do tempo
  • Gestão ambiental
  • Engenharia civil

Além disso, o tema é recorrente em provas escolares, vestibulares e concursos públicos.

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