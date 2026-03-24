A Prefeitura de São José dos Campos inaugurou, nesta terça-feira (24), o primeiro ponto de apoio para entregadores por aplicativo e já planeja expandir o serviço para outras regiões da cidade. A proposta é ampliar a estrutura para áreas com grande concentração de pedidos, como a região sul, leste e norte.
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O primeiro espaço foi instalado na região central, ao lado do CenterVale Shopping, em parceria com o iFood, que ficou responsável pela estrutura montada em área cedida pelo município. O local funciona diariamente, das 10h às 22h, oferecendo cozinha, banheiros, área de descanso, energia elétrica e cobertura para os trabalhadores.
De acordo com o prefeito Anderson Farias (PSD), o planejamento para novos pontos já considera regiões estratégicas da cidade. Na zona sul, a intenção é atender áreas próximas ao Vale Sul Shopping, ao longo da avenida Andrômeda, além de trechos do Parque Industrial e da Estrada Velha, onde há grande fluxo de entregadores.
“Fizemos um mapeamento por toda a cidade. Até as empresas de aplicativo nos ajudaram passando informações. Nós temos uma grande concentração na região central e na região da Vila Adyana, Vila Ema, onde há muitos comércios que trabalham com delivery”, disse Anderson.
Na região leste, um dos pontos estudados fica no bairro Vista Verde. Já na região do Jardim Oriente, a Prefeitura também avalia instalar uma unidade nas proximidades do Shopping Oriente, outro polo com forte demanda por entregas.
Para a zona norte, o mapeamento inclui locais como a avenida Rui Barbosa, em Santana, e o entorno da Praça de Santana. Segundo Anderson Farias, a definição dos novos endereços leva em conta dados compartilhados por empresas de aplicativo, que apontam as áreas com maior volume de pedidos.
A iniciativa conta com apoio da iniciativa privada, e a Prefeitura afirma que outras empresas já demonstraram interesse em participar da expansão do projeto, além do iFood. A expectativa é que novos pontos sejam implantados nos próximos meses, com base nos ajustes realizados a partir da primeira unidade.
Representantes da categoria também veem a medida como um avanço. A avaliação é de que a criação de espaços adequados garante melhores condições de trabalho e segurança para os entregadores que atuam diariamente na cidade.