A Prefeitura de São José dos Campos inaugurou, nesta terça-feira (24), o primeiro ponto de apoio para entregadores por aplicativo e já planeja expandir o serviço para outras regiões da cidade. A proposta é ampliar a estrutura para áreas com grande concentração de pedidos, como a região sul, leste e norte.

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O primeiro espaço foi instalado na região central, ao lado do CenterVale Shopping, em parceria com o iFood, que ficou responsável pela estrutura montada em área cedida pelo município. O local funciona diariamente, das 10h às 22h, oferecendo cozinha, banheiros, área de descanso, energia elétrica e cobertura para os trabalhadores.