Uma mulher em saída temporária do presídio de Tremembé foi presa suspeita de matar o próprio pai e, pouco depois do crime, sair para beber com a namorada em Guzolândia, no interior de São Paulo. O caso, ocorrido no último sábado (21), é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado.

O caso foi mostrado em reportagens de OVALE.

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