Oficialmente, a Câmara chegou a afirmar que a audiência foi "cancelada", sem informar nenhum motivo para a medida. A reportagem apurou, no entanto, que o evento deve ser realizado em outra data, ainda não definida.

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A Câmara de Taubaté anunciou na noite dessa terça-feira (24) que a audiência pública que debateria o aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) nessa quarta-feira (25), a partir das 9h, não será realizada nessa data.

O requerimento que pediu a realização do evento foi assinado por 10 vereadores aliados ao prefeito Sérgio Victor (Novo). O primeiro subscritor, Dentinho (PP), presidiria a audiência e foi o responsável pelo pedido de adiamento. "Nem todas as pessoas, cuja presença é essencial para a audiência, puderam participar neste momento. Realizá-la apenas por formalidade, sem oferecer respostas efetivas aos munícipes, não se justifica. Haverá novas oportunidades e prazos para que possamos organizá-la adequadamente, com a participação dessas pessoas fundamentais", justificou Dentinho.

IPTU.

Como houve a revisão da planta genérica no fim do ano passado, o imposto terá aumento de até 1.382%. Em toda a cidade, o aumento médio será de 99%. Porém, como haverá um limitador anual, serão aplicados aumentos anuais sucessivos de até 20% no imposto, até que todo o percentual seja atingido em cada imóvel.

A distribuição dos 140 mil carnês ainda não foi concluída. Mas, de forma online, já é possível consultar o valor que será cobrado em 2026 e também pagar o tributo. Basta clicar aqui. É necessário informar o número de inscrição do imóvel (BC) e CPF/CNPJ do proprietário para visualizar.