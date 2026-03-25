O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quarta-feira (25), da apresentação do caça F-39E Gripen, considerada a primeira aeronave supersônica produzida no Brasil. O modelo é desenvolvido pela empresa sueca Saab em parceria com a Embraer.

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A agenda será realizada na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, com início previsto para as 9h30. A demonstração do caça ocorrerá no aeródromo da fabricante, onde também está localizada uma das principais estruturas de testes da empresa.