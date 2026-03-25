O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quarta-feira (25), da apresentação do caça F-39E Gripen, considerada a primeira aeronave supersônica produzida no Brasil. O modelo é desenvolvido pela empresa sueca Saab em parceria com a Embraer.
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A agenda será realizada na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, com início previsto para as 9h30. A demonstração do caça ocorrerá no aeródromo da fabricante, onde também está localizada uma das principais estruturas de testes da empresa.
O Gripen representa um avanço tecnológico para o país, que passa a integrar um grupo restrito de nações com capacidade de desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade — um feito inédito na América Latina.
Durante a visita, o presidente também deve conhecer a pista da unidade, que possui cerca de 5 quilômetros de extensão e é considerada a maior do hemisfério sul, sendo utilizada principalmente para ensaios e certificações de aeronaves.
Outro destaque da programação é a apresentação de um protótipo de veículo aéreo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), desenvolvido pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer. O projeto, voltado à mobilidade aérea urbana, conta com financiamento do BNDES e segue em fase de testes, incluindo voos experimentais iniciados recentemente.